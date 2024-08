Solo il Napoli per Lukaku, il belga ha rifiutato l’Aston Villa. La situazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, per Romelu Lukaku c’è soltanto il Napoli. Il belga non vuole accettare altre proposte, l’unica meta da raggiungere è la città all’ombra del Vesuvio. L’attaccante ha difatti rifiutato la proposta dell’Aston Villa che si era interessata all’acquisto negli scorsi giorni. Il club inglese sarebbe stato infatti disposto a pagare la clausola rescissoria di Big Rom, che però si è opposto esprimendo chiaramente la sua intenzione di voler giocare solo sotto la guida del “suo” mister Conte. Queste le parole del quotidiano: “Romelu sta resistendo contro tutto e tutti all’ipotesi di rinunciare al suo allenatore totem, nonostante il Chelsea l’abbia escluso dalle strutture della prima squadra insieme con Broja e Chalobah in uscita come lui – e stia lavorando con la squadra B”.

La trattativa di certo continuerà, con gli azzurri che devono però attendere la cessione di Osimhen per chiudere il colpo.