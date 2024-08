Neres non convocato dal Benfica in campionato, accordo in definizione con il Napoli

L’operazione di mercato Neres-Napoli è in chiusura e ciò emerge anche e soprattutto dalla scelta del club portoghese. Per la prima giornata di campionato, i lusitani difatti si sfideranno quest’oggi in trasferta contro il Braga e l’esterno brasiliano non è stato convocato. Una scelta chiaramente legata a situazioni di mercato, con il classe 97′ che ha già l’accordo con il Napoli. A mancare è solo la chiusura della trattativa tra club, che però va avanti su una base di circa 25 milioni di euro più eventuali bonus.

Le prossime settimane potrebbero quindi essere decisive per concretizzare il trasferimento dell’esterno di attacco, che prenderebbe probabilmente un posto da titolare nel Napoli di Conte.