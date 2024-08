Crc-Osimhen non vuole l’Arabia: quando può partire

Ci sono novità riguardo la situazione Osimhen-Lukaku, a parlarne il giornalista Umberto Chiariello:” Il Napoli smentisce categoricamente che si possa anticipare l’arrivo di Lukaku con Osimhen ancora in rosa-ha detto il giornalista-. L’unico caso è se Osimhen è venduto e il Napoli anticipa di qualche giorno l’arrivo del belga, ma con la certezza di aver venduto il nigeriano.

Il Napoli non ha nessuna intenzione di svendere Osimhen, perché anche se arriva ad un anno dalla scadenza ma fa una grande stagione, 100 milioni l’anno prossimo arrivano comunque. Se entro fine agosto non si è venduto, il Napoli non prenderà Lukaku e terrà Victor Osimhen, come regalo per Antonio Conte.Il mercato arabo chiude il 15 settembre, ma non interessa ad Osimhen. Il Napoli quando si chiuderà il mercato italiano non intende proseguire nessuna trattativa. A quel punto Victor o sarà via o sarà il centravanti titolare del Napoli”.