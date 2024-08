La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Gilmour, centrocampista che piace non poco al Napoli di Conte: “Serve uno sforzo per allineare la richiesta del Brighton a quanto ha deciso di mettere sul piatto il Napoli. Sembrava si potesse chiudere a 12-13 milioni, il Brighton sta provando ad alzare il prezzo. Si è parlato di una richiesta di quasi 20, irricevibile per il Napoli, ed è lecito pensare che intorno ai 15 si potrebbe trovare la quadratura del cerchio“.