Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul futuro dell’azzurro Victor Osimhen: “Ieri mattina si è rivisto in campo per qualche esercitazione tecnica, poi nel pomeriggio è rimasto fuori. Il PSG non affonda il colpo in attesa della cessione di Kolo Muani che ha subìto un ulteriore rallentamento dopo che l’Atletico Madrid ha optato per Alvarez del Manchester City“.