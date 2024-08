Come riporta Gianluca Di Marzio, Omorodion è ad un passo dal Chelsea. L’Atletico Madrid è vicino ad ingaggiare Julian Alvarez e Gallagher e l’attaccante finanzierà in parte queste due operazioni. C’è già l’accordo con il Chelsea, con Maresca che sarà finalmente accontentato. Il bomber ex Alaves è sempre stata la prima scelta dell’allenatore dei Blues. Si attendono solo le visite mediche e la firma del calciatore.