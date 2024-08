Sky – Rifiutati 220 mln per Osimhen e Kvara, trattativa ancora ferma con il PSG

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione-Osimhen ai microfoni di Sky Sport:

“De Laurentiis l’anno scorso rifiutò 150 milioni per Osimhen e pochi giorni fa ha rifiutato anche una grandissima offerta pari a 220 milioni dal PSG che ha tentato il doppio colpo insieme a Kvara.

La trattativa col Chelsea è una strada non percorribile, rimane l’Arsenal e il PSG, i club Sauditi invece non sono tra le destinazioni preferite di Osimhen, dato che il nigeriano vuole rimanere ancora in Europa.

Victor al momento non ha neanche uno sponsor tecnico personale e questo potrebbe causare qualche problema nelle trattative con gli altri club, questa situazione blocca il mercato del Napoli, ma questa settimana potrebbe rivelarsi decisiva”.