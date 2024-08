Gianluca Gaetano sta per salutare definitivamente il Napoli. Secondo quanto riporta Radio Crc, il centrocampista è ormai ad un passo dal Parma. Domani è in programma l’incontro decisivo tra i due club per dare il via libera definitivo all’affare. Cercato anche dal Cagliari nei giorni scorsi, si trasferirà in Emilia-Romagna per 10 milioni di euro.