Dal Portogallo – Il Napoli ha presentato la prima offerta ufficiale al Benfica per David Neres: la situazione

David Neres è il nome in pole per l’attacco del Napoli, il brasiliano andrà a colmare il vuoto lasciato da Jesper Lindstrom e intanto gli azzurri trattano col Benfica, gli ultimi aggiornamenti arrivano dal giornalista portoghese Pedro Almeida che scrive così della trattativa col Napoli sul suo profilo X:

“C’è una trattativa in corso tra il Napoli e il Benfica che stanno trovando l’accordo per David Neres, il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato una prima offerta ufficiale di circa 20 milioni di euro che si avvicina non poco alla richiesta di 25 milioni del club portoghese.

La società azzurra ha avviato già i colloqui con il calciatore, ma l’accordo con il brasiliano non sarà di certo un problema per i partenopei”.