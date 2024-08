La Repubblica – Napoli, Gilmour e Brescianini fondamentali dal punto di vista tattico

La Repubblica, nell’edizione di oggi in edicola, riporta di un Napoli che è al lavoro per chiudere alcune operazioni in uscita, così da permettere di affondare il colpo per gli obiettivi in entrata: “Le cessioni consentirebbero al Napoli quantomeno di sbloccare uno dei due centrocampisti, necessari ad Antonio Conte: Gilmour e Brescianini restano entrambi in stand-by, ma hanno già detto sì al ds Giovanni Manna. L’allenatore li ritiene preziosi anche perché il suo Napoli ha bisogno di alternative di un certo livello: offrono varianti per consentire al condottiero azzurro di adottare pure il 3-5-2 in alcune partite (oppure in corso d’opera) e ripristinare la mediana a tre, marchio di fabbrica consolidato del Napoli dell’ultimo periodo“.