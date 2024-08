Mercato in ritardo? Il Napoli ha 3 acquisti pronti. La situazione

Il mercato del Napoli è in fase di stallo. Dopo aver acquistato Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin gli azzurri hanno bloccato il calciomercato in entrata. Si potrebbe parlare di mosse in ritardo, ma la realtà è ben diversa.

Il Napoli difatti ha già bloccato tre acquisti, che si finalizzeranno alla cessione di Osimhen. Si tratta in primis di Lukaku e poi di Neres e Gilmour, pronti a vestire la maglia azzurra al momento della cessione del nigeriano. La situazione però non è semplice: il trasferimento di Osimhen, date le elevate cifre, è certamente è il più complicato da chiudere per Manna che sta cercando una sistemazione adatta al numero 9. Lui sogna la Premier ed ha rifiutato l’Arabia, ma per Arsenal e Chelsea le cifre sono alte. Il tutto si evolverà certamente entro la fine del mercato, quando le trattative si chiuderanno al raggiungimento degli accordi.