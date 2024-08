Il Napoli vuole Lukaku, ma Osimhen è in stallo. Attenzione all’Aston Villa

Il Napoli vuole Romelu Lukaku. Ormai l’intenzione del club sembra essere chiara: vendere Osimhen per portare il belga in città. La situazione però è più complessa di quanto possa sembrare. La cessione di Osimhen è complicata e il tutto non si potrà chiudere prima dell’addio del nigeriano.

Gli azzurri hanno raggiunto un accordo di massima sullo stipendio dell’attaccante di proprietà del Chelsea, ma a mancare è l’intesa con gli inglesi. Intanto le difficoltà potrebbero aumentare a causa dell’inserimento dell’Aston Villa. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la squadra britannica vorrebbe infatti convincere Lukaku a rimanere in Premier, ma sembra comunque che lui voglia aspettare il Napoli.