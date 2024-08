La Repubblica – Napoli, affari Gilmour e Brescianini in stand-by, serve prima cedere

Repubblica fornisce le ultime novità sul mercato in entrata ed in uscita del Napoli: “In stand-by ci sono pure i rinforzi per la mediana, ovvero Gilmour e Brescianini. Devono prima essere ceduti Gaetano e Cajuste: lo svedese sta valutando se accettare o meno il trasferimento al Galatasaray. Gli piacerebbe esibirsi in Premier League e per questo non ha ancora preso una decisione. Il Napoli è in stand- by per poi rivoluzionare la mediana. Ma intanto il bicchiere ammirato col Brest è pieno di indicazioni positive“.