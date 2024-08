Come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli sta lavorando alla cessione di due centrocampisti. Dopo un iniziale perplessità sul Galatasaray, Cajuste sta valutando il trasferimento in Turchia, anche se il suo sogno è quello di andare in Premier. I dialoghi proseguono e si attendono novità nei prossimi giorni. Gaetano viaggia spedito verso il Cagliari. C’è ancora distanza tra domanda e offerta tra le due società, ma la volontà comune è di chiudere la questione il prima possibile.