Il Mattino – Napoli, Manna a lavoro per gli ultimi colpi: Gilmour e Brescianini nel mirino

Il Mattino propone un focus sul mercato del Napoli: “Con Gilmour va chiuso il cerchio con il Brighton: lo scozzese ha trovato un’intesa di massima, ma ancora ci sono problemi tra i due club, anche perchè i britannici valutano il loro centrocampista oltre i 15 milioni. Con Brescianini tutto più semplice, anche perchè i rapporti tra De Laurentiis e Stirpe stanno agevolando il dialogo. Gilmour e Brescianini vanno a braccetto con due operazioni che il ds Manna fatica a chiudere: quella che porta Gaetano al Cagliari e l’altra che conduce Cajuste al Galatasaray. Due storie differenti, sia chiaro: per Gaetano va trovato il prezzo giusto (il Napoli vuole 15 milioni), per Cajuste la formula giusta perchè lo svedese, dopo il flop dell’ultima stagione, interessa solo con la formula del prestito. Per di più, Cajuste mostra qualche perplessità a trasferirsi in Turchia. Ma sembra la copia dell’affare Ostigard: all’inizio il norvegese ha esitato a dire di sì al Rennes, ma poi ha accettato. In ogni caso, deve essere fatta la volontà di Conte che ha idee importanti sul mercato e vuole che siano seguite“.