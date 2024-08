Il Mattino – Accordo Chelsea-Aston Villa per Lukaku, il belga rifiuta e aspetta il Napoli

Il Mattino fornisce degli importanti aggiornamenti sul futuro di Lukaku: “Tiene duro Lukaku. Ha dato la sua parola a Conte, aspetta il Napoli ma il Chelsea rischia di metterlo spalle al muro perchè, ovvio, la sua situazione non può andare troppo per le lunghe. A Londra hanno fretta e stanno per perdere la pazienza: il club ha trovato nelle ultime ore un’intesa totale con l’Aston Villa per la sua cessione e spinge perchè Big Rom inizi a sedersi per trovare un accordo sul contratto e trasferirsi a Birmingham. Il belga, per ora, ha rifiutato. E resiste. Continua ad allenarsi per conto suo e lo farà ancora per qualche giorno perchè non è previsto che torni a lavorare con il resto della squadra. Ma tra Lukaku e il Chelsea ormai siamo quasi all’ultimatum, perchè i londinesi non vogliono attendere in eterno l’affondo del Napoli. Conte, ovviamente, è preoccupato: non vuole vedersi scappar via quello che considera l’uomo perfetto nel Napoli che deve risorgere. Ma il tempo vola e la beffa per Lukaku è dietro l’angolo. Anche perchè per Osimhen sta diventando un groviglio pericoloso: Conte continua a tenerlo in rosa pur sapendo di non poter contare su di lui“.