Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Radio CRC dei prossimi colpi di mercato del Napoli: “Sono in arrivo a Napoli Brescianini, Lukaku e Gilmour, richieste esplicite di Conte. Il tecnico sa come come far rendere il belga al massimo. Gilmour ha tante caratteristiche simili a Lobotka, anche se lo slovacco è irremovibile ed è tra i primi tre al mondo nel suo ruolo. Sono curioso di vedere Brescianini, è un centrocampista molto fisico e mancino. Una novità nel Napoli di ora.