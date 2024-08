Cds – PSG, c’è l’accordo con Osimhen, manca quello con gli azzurri; non si supera il muro dei 90 milioni

Il Corriere dello Sport parla del possibile futuro di Victor Osimhen: “Victor, però, è ancora ai primissimi posti della lista del futuro prossimo dei francesi: il Paris Saint-Germain è sempre interessato nonostante il silenzio strategico di questi giorni. Ha un accordo con l’agente del giocatore Roberto Calenda sul fronte contratto, ma l’intenzione fatta pervenire al Napoli è di non superare i 90 milioni di euro per il cartellino. Il PSG vuole uno sconto, uno sconto importante rispetto ai parametri e alle idee di ADL: il presidente non vuole cedere il suo gioiello, un centravanti da podio, per una cifra troppo lontana dai 130 milioni della clausola rescissoria“.