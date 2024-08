Alvino: “Lo sceicco del PSG non ha digerito il no del Napoli per Kvara e Osimhen. Ho una convinzione sul nigeriano”

Carlo Alvino, giornalista tifoso azzurro, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Goal: “Osimhen sarà ceduto. Le condizioni però le detta il Napoli e di sicuro non svenderà il calciatore. Io credo che alla fine andrà al PSG anche perchè c’è già un accordo tra i francesi e il nigeriano. Allo sceicco non è andato giù il no del Napoli difronte ad una cifra importante per Kvara e Osimhen. Il georgiano era e resta incedibile. Per questo motivo adesso il PSG fa finta di non essere più così interessata a Osimhen, ma sono situazioni normali durante una trattativa. Alla fine penso che l’affare si concretizzerà e solo allora Lukaku potrà finalmente approdare al Napoli”.