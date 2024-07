Venerato: “Osimhen al Chelsea è una possibilità. Questa la richiesta di ADL”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, ha parlato al TGR della questione Osimhen-Lukaku: “ADL si è stufato di aspettare il PSG e si è mosso in prima persona per cercare acquirenti di prima fascia. Visto l’interesse per Lukaku ha parlato anche con il Chelsea ma al momento non c’è accordo sulla valutazione. Da fonti indirette mi arrivano conferme che la richiesta azzurra per Osimhen è di 70 milioni più Lukaku ma da Londra non hanno ancora aperto. I dialoghi tra le due società proseguono ma ci vorrà tempo. In futuro potranno anche inserirsi altri club, ma questa pista resta apertissima. Poi Lukaku si è impuntato, vuole solo il Napoli e lavorare con Conte. Un arma in più per ADL”.