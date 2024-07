Quest’oggi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del club ligure, per l’arrivo in prestito ( con opzione di riscatto) di Pierluigi Gollini. L’ex Napoli era stato vicinissimo anche al Monza, che però, ha chiuso per Keylor Navas. Il portiere nell’ultima stagione azzurra ha raccolto solo 7 presenza in campionato.