Marchetti: “Osimhen non sarà del Napoli il prossimo anno, bisogna ripartire da qui”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ha lasciato delle dichiarazioni su Victor Osimhen ai microfoni di TMW Radio:

“Sono sempre stato convinto che la clausola di Victor non sarebbe mai stata pagata, serviva per dare un’indicazione sul prezzo del suo cartellino.

La trattativa tra il Napoli e il PSG è ancora ferma, purtroppo non ci sono più contatti tra i due club, questa situazione porta gli azzurri a dover scegliere strade alternative, che non sono tra le preferite del club e dell’attaccante, come ad esempio il Chelsea, l’unica squadra interessata al momento.

La cosa sicura è che Osimhen non giocherà più nel Napoli la prossima stagione, Il Napoli deve ripartire da questa situazione e intervenire sul mercato”.