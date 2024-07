Carlo Alvino, giornalista tifoso azzurro, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del futuro di Osimhen: “Victor non resterà in maglia azzurra. Lo si evince anche dal fatto che non ha partecipato a nessuna amichevole del Napoli. Ho una notizia dalla segrete stanze che mi conferma che non sarà della partita nemmeno domani contro il Brest. La sua partenza è solo questione di tempo”.