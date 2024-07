TuttoSport – Napoli, Conte sarebbe contento in caso di arrivo di Chiesa; scambio con Raspadori possibile

Secondo Tuttosport, l’idea tra Napoli e Juventus tra Giacomo Raspadori e Federico Chiesa intrigherebbe entrambe le società: “Quella estera con destinazione Premier e quella legata alla Serie A con il Napoli sullo sfondo. Cominciamo ad analizzare la prima raccontando che l’agente dell’azzurro, Ramadani, ieri è stato visto a Londra, città non solo sede di sei club, ma di fatto centro nevralgico del mercato inglese. E, si sa, che su Federico si sono interessati in un passato anche recente il Chelsea e il Manchester United. Dal punto di vista economico solo questa fascia di società può essere in grado di alzare il livello salariale che Chiesa non intende morigerare. Diversa, infatti, l’operazione che potrebbe portarlo a Napoli, dove Antonio Conte sarebbe ben felice di averlo a disposizione. Al momento Napoli e Juventus attendono che il mercato si esprima con eventuali altre occasioni e opportunità ma l’idea di uno scambio tra Chiesa e Raspadori intriga non poco“.