La Repubblica – Napoli, Gaetano in uscita, per sostituirlo arriverebbe Brescianini

Secondo La Repubblica, Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è sempre più vicino al Cagliari e la sua cessione permetterà al Napoli di chiudere per Marco Brescianini del Frosinone: “Saluterà pure Gianluca Gaetano: il Cagliari ha messo sul piatto otto milioni di euro che non bastano ancora. L’aggiunta di qualche bonus potrà sbloccare l’empasse e consentire al Napoli di chiudere per Marco Brescianini, di fatto soffiato all’Atalanta“.