Cds – Napoli, accordo con Gilmour, il ds Manna ora deve trattare con il Brighton

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, avrebbe già dato il suo ok al Napoli: “Appena il Napoli avrà la percezione di passi in avanti sul fronte cessioni partirà alla conquista della Contea dell’East Sussex. La casa del Brighton, proprietario del cartellino di Billy Gilmour, 23 anni, centrocampista centrale scozzese per cui Giovanni Manna ha già ricamato un’offerta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro. Il club inglese l’ha rifiutata – e lo ha annunciato strategicamente – ma il ds ha incassato il gradimento del calciatore, tra l’altro in scadenza nel 2026, ed è pronto a un rilancio. Si procede con fiducia“.