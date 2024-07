Cds – Il Napoli non vuole svendere Osimhen, ma il PSG non si spinge oltre i 90 milioni di euro

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa tra il Napoli e il PSG per Victor Osimhen: “Il focus ovviamente è su Parigi, quartiere Psg, l’unico club che finora ha dimostrato l’interesse concreto ad acquistare Osimhen, salvo poi scontrarsi con le richieste di De Laurentiis: una cifra di certo superiore ai 100 milioni di euro e allo stesso tempo non molto lontana dai 130 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto di Victor, valido fino al 2026. Il Napoli non vuole svendere il suo gioiello, non lo farà, e vive la situazione con serenità. Il Paris Saint-Germain, dal canto proprio, ha spiegato di non essere intenzionato a investire così tanto, anzi ha chiesto uno sconto, e s’è spinto a confezionare un’offerta da 90 milioni di euro. Osi interessa ancora nonostante lo stallo, e tra l’altro Kolo Muani e Gonçalo Ramos sono in vendita ma fermi al loro posto. Tutti, anche i più ricchi si scontrano con le esigenze di bilancio e i problemi di sovraffollamento. Servono tempo e pazienza“.