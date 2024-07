GdS – Osimhen-Lukaku, il Napoli fissa la deadline per l’operazione

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe fissato una deadline per il 7 agosto, entro questa data potrebbero chiudersi finalmente tutti i discorsi riguardanti Osimhen e Lukaku.

Il belga è il predestinato a sostituire Victor, ma senza la cessione di quest’ultimo il Napoli non potrà mai affondare il colpo con il Chelsea. Lukaku è entusiasta di rivedere Antonio Conte e continua ad allenarsi da solo in attesa di aggiornamenti.

Il Napoli ha trovato l’intesa totale con l’attaccante ex Inter e Roma e anche i due club si stanno avvicinando per chiudere la trattativa.

L’accordo tra Napoli e PSG non è ancora arrivato, ma questo non vuol dire che se la trattativa salti Victor possa rimanere a Napoli, anzi la sua permanenza è sempre più lontana perché De Laurentiis non può permettersi di pagare uno stipendio di 10 milioni di euro per un’altro anno.