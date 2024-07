CdM – Conte stregato da Cheddira, Simeone può lasciare Napoli

Walid Cheddira ha cambiato le idee di Antonio Conte per l’attacco, il tecnico azzurro è molto contento delle prestazioni dell’attaccante ex Frosinone e sembra che si stia convincendo a trattenerlo, situazione diversa per Giovanni Simeone, che sembra essere a rischio cessione.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive così sulla situazione-attacco:

“In attacco avanza la candidatura di Cheddira che convince sempre di più Antonio Conte. L’attaccante del Marocco dovrebbe dunque far parte dell’attacco del Napoli, con Simeone che potrebbe partire in caso di giusta offerta”.