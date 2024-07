Come riporta Sportmediaset, il Napoli è ad un passo da Brescianini del Frosinone. Gli azzurri hanno superato la concorrenza di Atalanta e Fiorentina e ora si stanno limando gli ultimi dettagli. Le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 12 milioni bonus compresi. Affare che fa felice anche il Milan a cui spetta il 50% sulla rivendita del centrocampista. In uscita è fatta per Ostigard al Rennes per 7 milioni.