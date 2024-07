Gollini ancora alla ricerca di una squadra: sfuma definitivamente l’ipotesi Monza

Pierluigi Gollini ha fatto ritorno all’Atalanta e ora in cerca di un nuovo progetto. Negli ultimi giorni si era fatta viva l’ipotesi Monza, ma come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, i biancorossi sono vicinissimi a Silvestri dell’Udinese: “Accordo totale tra Marco Silvestri e il Monza raggiunto pochi minuti fa. Vi avevamo parlato di un contatto in serata tra Galliani e la famiglia Pozzo, siamo in chiusura”. Adesso all’ex portiere azzurra resta viva solo l’ipotesi Genoa, a meno che non si inserisca qualche altra squadra nei prossimi giorni.