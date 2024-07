Come riporta Gianluca Di Marzio, Leo Ostigard è ad un passo dal Rennes. Il Napoli e il club francese hanno trovato l’accordo sul costo del cartellino e ora la trattativa prosegue con l’entourage del calciatore per trovare un accordo economico sull’ingaggio. Un ulteriore conferma dell’addio del norvegese è la sua assenza a Castel di Sangro, dove gli azzurri saranno in ritiro fino al 9 agosto.