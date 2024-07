Come riporta Gianluca di Marzio, il Napoli lavora alla cessione di due centrocampisti. L’indiziato numero uno a lasciare il club è Gianluca Gaetano e con lui potrebbe salutare anche Cajuste. Grazie a queste due cessioni, gli azzurri potranno chiudere per Brescianini del Frosinone. Pronta anche una seconda offerta al Brighton per Gilmour dopo che la prima era stata rispedita al mittente.