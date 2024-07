Cds – Il PSG arriva a 90 milioni per Osimhen, gli azzurri vogliono il prezzo da tre cifre

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa tra il Napoli e il PSG per Victor Osimhen: “De Laurentiis è disposto a rivedere la cifra finale ma non si allontana dalle tre cifre. A queste condizioni, nonostante la presenza di Campos che portò Osimhen al Lille e spinge per il suo arrivo, il Psg non procede, anche perché in attacco c’è abbondanza con Kolo Muani e Gonçalo Ramos ancora in rosa. I francesi arrivano massimo a 90 milioni e hanno posto il veto su Lee Kang-in come possibile contropartita“.