Cds – Al-Alhi e Al-Hilal su Osimhen, ma il nigeriano vorrebbe restare in Europa

Secondo Il Corriere dello Sport, l’Al Ahli e l’Al Hilal, squadre arabe, sarebbero disposte ad acquistare Victor Osimhen: “Osimhen resta al Napoli chissà fino a quando, d’altronde squadre disposte a pagare la clausola da 130 milioni latitano. De Laurentiis è disposto a rivedere la cifra finale ma non si allontana dalle tre cifre. A queste condizioni, nonostante la presenza di Campos che portò Osimhen al Lille e spinge per il suo arrivo, il Psg non procede. Ecco, allora, rispuntare la pista araba. L’Al-Ahli e l’Al-Hilal sono alla finestra, attendono di capire l’evolversi dell’affare sull’asse Psg-Napoli prima di procedere ufficialmente. Osimhen vorrebbe restare in Europa, ma l’Arabia rischia a breve di diventare l’ultima opportunità, intanto continuerà ad allenarsi agli ordini di Conte“.