Sky – Osimhen blocca il mercato del Napoli, la situazione

Secondo quanto riporta Sky Sport 24, il Napoli contava di fare mercato ottenuto dal tesoretto di Osimhen per completare la rosa. Ci sono però due aspetti da valutare: il PSG aspetta di cedere qualche giocatore per poter acquistare Osimhen, dall’altro i parigini sperano di ottenere uno sconto dalla clausola di 120 milioni. I francesi non volgiono pagare l’intera clausola, soprattutto dopo un’annata negativa del Napoli e di Osimhen. La mancata cessione di Osimhen blocca l’arrivo di Lukaku in azzurro. Fortunatamente c’è già l’accordo col belga per un triennale da 6 milioni più bonus, ma il Chelsea chiede almeno 35 milioni. Il Napoli vorrebbe spendere di meno, ma l’accordo si troverebbe qualora Osimhen andasse via.