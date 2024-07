ULTIM’ORA DALLA FRANCIA – Accordo trovato tra Osimhen e il PSG, ma non tra i club

Stando a quanto riferito da RMC Sport, è stato trovato l’accordo tra il PSG e Victor Osimhen per quanto riguarda la formula del contratto dell’attaccante. L’accordo tra il club parigino e il Napoli non c’è ancora, ma la trattativa va avanti e si cerca di trovare la quadra giusta per completare l’operazione.

Luis Campos ha fatto sapere a Goncalo Ramos e Kolo Muani che la società conta su di loro in caso di permanenza, se invece dovrebbe arrivare Osimhen uno dei due attaccanti potrebbe partire. Sul bomber del Napoli rimane l’interesse dell’Al–Ahli e del Chelsea.