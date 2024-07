Mediaset – Sondaggio per Kulusevski: Conte lo ha già allenato in Premier

Secondo Sport Mediaset, Dejan Kulusevski è l’ultima idea per l’attacco del Napoli. Il ds Manna è alla ricerca di un nuovo rinforzo da portare alla corte di Antonio Conte e l’esterno del Tottenham potrebbe essere il profilo ideale dato che ha già lavorato con Conte proprio in Premier e lo conosce molto bene.

Kulusevski è un classe 200, conosce già il campionato italiano, ha avuto un passato prima al Parma e poi alla Juve, nella sua ultima stagione in Inghilterra ha collezionato 8 gol e 3 assist in 39 presenze, di cui 36 in campionato.