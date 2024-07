Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport è intervenuto a TMW Radio:

“Osimhen? Secondo me partirà, non so a quale cifra e se ci sarà un sconto sulla clausola da parte di De Laurentiis, ma so che il Napoli non può assolutamente permettersi di pagare il suo stipendio e poi bisogna rispettare i precedenti accordi.

Lukaku? Il Napoli non può ancora chiudere l’affare perché al momento il rischio che Victor possa rimanere c’è, bisogna dunque aspettare la cessione del nigeriano”.