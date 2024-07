KKN – Ostigard sempre verso la Francia, possono partire in quattro: le ultime

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha riportato gli ultimi aggiornamenti di mercato ai microfoni di Radio Goal:

“Ci sono quattro giocatori che sono i principali indirizzati a partire: Lindstrom, Gaetano, Ostigard, Simeone e probabilmente anche Cajuste.

Ostigard? Il difensore si sta convincendo sempre di più ad accettare la proposta del Rennes, quindi la sua prossima destinazione sarà in Francia, a meno che non arrivino offerte dall’Italia

Gaetano? Conte punta tantissimo su Lobotka, Anguissa, Folorunsho e Cajuste, mentre Gianluca dovrà trovare spazio in un’altra squadra, sicuramente in Serie A, infatti su di lui in pole c’è il Cagliari e a giorni il centrocampista farà ritorno lì.

Simeone? Mi hanno detto che la Lazio non è interessata a lui e non ha ancora fatto offerte al Napoli per il Cholito, quindi i biancocelesti sono da escludere”.