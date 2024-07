Gianluca Gaetano sembra non rientrare nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione. Il centrocampista napoletano non ha convinto a pieno il tecnico e potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Il giornalista Marco Giordano parla di un Cagliari pronto a chiudere per il calciatore: “Il Cagliari accelera per Gaetano, pronti 10 milioni bonus compresi per provare a stringere i tempi. Anche il Parma resta interessato al ragazzo”.