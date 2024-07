Valter De Maggio esce allo scoperto nel suo intervento a Radio Goal:

“Mi hanno confermato che la trattativa Lukaku-Napoli è stata chiusa e che tutto dipende dalla partenza di Victor Osimhen, posso dirvi che me l’ha rivelato un suo compagno di nazionale, ma non posso dirvi chi è stato, vi assicuro solo che non è Dries Mertens.

Tutti sappiamo che la situazione complicata di Victor è davvero complicata, ma solo la sua cessione potrà sbloccare il mercato del Napoli, è solo questione di tempo”.