Come riporta Valter De Maggio a Radio Goal, il Napoli è pronto a muovere due sue giovani pedine in prestito per permettere loro di fare esperienza e trovare continuità nel minutaggio. Si tratta di Gianluca Vigliotti, attaccante classe 2005, che verrà girato in prestito alla Cavese in Serie C e il difensore Luigi D’Avino che potrebbe finire al Torino.