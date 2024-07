Come annunciato da Gianluca Di Marzio su X, è tutto fatto per il passaggio di Giuseppe Ambrosino al Frosinone. L’attaccante si aggregherà oggi ai nuovi compagni per preparare la nuova stagione. Quarto anno consecutivo in B per il classe 2003, che cerca continuità e la definitiva esplosione. L’anno scorso è stata la sua miglior stagione in carriera, con 3 gol in 28 presenze con la maglia del Catanzaro.