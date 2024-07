Come riporta Il Corriere dello Sport, Leo Ostigard è in uscita, ma vorrebbe restare in Italia: “Diversa la questione relativa a Leo Ostigard: c’è un accordo con il Rennes, ma lui non è convinto della destinazione perché aspira a restare in Italia, avendo avuto in passato contatti ravvicinati con il Torino e il Genoa“.