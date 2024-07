Cds – Napoli e PSG continuano a trattare; i francesi vogliono Osimhen ma chiedono uno sconto

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa tra il Napoli e il PSG per Osimhen: “Victor Osimhen ha salutato gli ultimi, irriducibili tifosi presenti allo stadio di Carciato anche per la sessione di allenamento finale, e poi s’è infilato negli spogliatoi. Lasciando dietro di sé la sagoma di un punto interrogativo: la domanda inevitabile riguarda i contorni della sua partecipazione al ritiro di Castel di Sangro, in programma da giovedì al 9 agosto in Abruzzo. La trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain continua, è nel pieno, nella fase più delicata possibile perché il Psg ha fretta di cominciare a colmare la voragine creata dal trasferimento – a zero – di Mbappé al Real Madrid, e in giro per l’Europa è difficile trovare un centravanti con il potenziale e una dote di gol e colpi paragonabili a quelli di Victor. I due club lavorano per limare la distanza sul prezzo, è sempre una questione di prezzo e valori: nel contratto di Osi c’è la ormai famosissima clausola da 130 milioni di euro, un parametro dal quale il Napoli non vorrebbe allontanarsi più di tanto ma anche un muro che i francesi vogliono scalfire. In un solo concetto: chiedono uno sconto”.