Osimhen-Psg, il Napoli chiede Kang-in Lee. La situazione

La trattiva Psg-Napoli per il trasferimento di Osimhen va avanti. A causa delle difficoltà per quanto riguarda il cartellino del nigeriano il tutto si è rallentato, ma ora si sta sviluppando una nuova possibilità.

Difatti, per chiudere al più presto, il Napoli sarebbe disposto ad inserire delle contropartite nell’accordo. In particolare al club azzurro piace Kang-in Lee, trequartista di proprietà del club parigino. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri sarebbero concretamente interessati al suo profilo ma per il Psg il sudcoreano non è facile da cedere. Le parti continueranno a discuterne nella prossima settimana, che potrebbe rivelarsi come la decisiva.