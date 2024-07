Da Torino – Scambio Chiesa-Raspadori, c’è un ostacolo: le ultime

Nell’ipotesi scambio Chiesa-Raspadori c’è un ostacolo che blocca la trattativa, a riportarlo è Tuttosport, ribadendo la volontà del calciatore della Juve:

“Da diversi giorni si parla spesso di questo scambio, Chiesa al Napoli e Raspadori alla Juve. Jack piace molto a Thiago Motta perché può essere molto utile nel suo gioco, può fare il vice di Vlahovic, giocare dietro di lui oppure potrebbe stare largo, Federico invece piace a Conte ormai da anni, lo voleva già all’Inter ma non arrivò.

C’è un problema che blocca la trattativa, l’esterno della nazionale vuole giocare in Champions, ma non è detto che non possano esserci colpi di scena, questa ipotesi richiede tempo per maturare”.