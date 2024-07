Scotto: “Lukaku solo a titolo definitivo. Queste le cifre di stipendio e cartellino”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato dell’affare Lukaku ai microfoni di Radio Marte: “L’affare Lukaku può andare in porto solo a titolo definitivo, anche il calciatore non ha più voglia di andare in prestito. Lo si può prendere per 25 milioni e non 30 come si diceva nei giorni scorsi. Il Chelsea concederà un piccolo sconto agli azzurri. Per lo stipendio siamo sui 6,5 7 milioni a stagione. Conte spera di averlo per l’inizio del ritiro in Abruzzo. Il rapporto tra i due è forte e Big Rom non vede l’ora di mettere la firma sul contratto”.