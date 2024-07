Osimhen-PSG – Un anno dopo stessa storia ma cifre diverse: nel 2023 Al-Khelaifi si spinse fino a 150mln

Osimhen-PSG, una storia già sentita che dopo un anno torna nuovamente di moda anche se con cifre diverse. Ne parla Il Corriere dello Sport: “Una sorta di romanzo infinito, inaugurato un anno fa con l’offerta di Al-Khelaifi da 150 milioni di euro; 20 in più del valore della clausola prevista nei meandri del mega rinnovo da 10 milioni a stagione fino al 2026, firmato a ridosso di Natale. De Laurentiis, dal canto suo, per il momento tende a non derogare più di tanto, non ha intenzione di allontanarsi oltremodo dai parametri, mentre il Psg fa calcoli differenti: ha provato invano a prendere il centravanti e l’incedibile Kvara insieme, in un’unica soluzione, offrendo 200 milioni, e considerando che per il solo Khvicha aveva proposto 110 milioni, diciamo che per Osi è partito da una base vicina ai 90 ma è pronto a toccare quota 100. Sono giorni decisivi e sono tutti a guardare. Da Parigi ai bordi del campo dello stadio di Dimaro”.